«Блиндозер» запустил 5 новых начинок: можно попробовать в 15 аппаратах в метро

Сеть роботов-пекарей «Блиндозер» обновила меню. В аппаратах появились пять новых сытных начинок. Теперь у пассажиров метро стало больше вариантов для быстрого и горячего перекуса по пути, сообщает Дептранс Москвы .

Все новинки уже доступны на инфраструктуре Московского метрополитена. В настоящий момент работают 15 аппаратов «Блиндозер». Два из них установлены на новых локациях.

Один робот-пекарь появился на станции «Авиамоторная», второй — на станции «Петровский парк». Обе станции находятся на восьмой линии метро.

В компании приглашают пассажиров выбирать новые блины и знакомиться с обновленным ассортиментом. Следить за новостями можно в официальных карточках бренда.

