В Подмосковье продолжается патриотическая акция «Поклонимся»

9 мая 2026 года сотрудники отделов вневедомственной охраны и ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в торжественных возложениях, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Коломне сотрудники вневедомственной охраны совместно с начальником отдела полковником полиции Андреем Конкиным стали участниками церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Росгвардейцы несли почетный караул и почтили память павших воинов минутой молчания, отдавая дань глубокого уважения подвигу советских солдат.

Сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны возложили цветы к Вечному огню.

В Подольске бойцы ОМОН «Русич» совместно с командиром отряда подполковником полиции Максимом Мишуниным и представителями администрации городского округа, а также ветеранами силовых структур приняли участие в памятном мероприятии у Стеллы Подольск. Росгвардейцы возложили цветы к мемориалу, вспоминая тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Отечества.

В Сергиевом Посаде сотрудники вневедомственной охраны у мемориала Славы «Вечный огонь» зажгли десятки свечей. Из огней росгвардейцы вместе с неравнодушными жителями воссоздали символическое Знамя Советского Союза.

В Раменском правоохранители вместе с кадетами подшефного класса приняли участие в памятном мероприятии на площади Победы. Росгвардейцы и школьники возложили цветы к мемориалу, почтив память фронтовиков и тружеников тыла, чьи подвиги навсегда вписаны в историю страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.