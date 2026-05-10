Подольск присоединился к всероссийской акции

9 мая Подольск поддержал масштабную всероссийскую акцию «Гудок Победы», инициированную ОАО «РЖД». Ровно в 12:00 по местному времени локомотивы по всей стране подали праздничный звуковой сигнал в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

К мемориальной акции присоединился и коллектив Подольского предприятия промышленного железнодорожного транспорта. В полдень маневровые локомотивы предприятия, находящиеся в работе на путях округа, подали продолжительный сигнал в знак глубокого уважения к подвигу героев-фронтовиков и тружеников тыла.

Эта традиция имеет глубокие исторические корни. В мае 1945 года, за считанные минуты до того, как Юрий Левитан объявил по радио о безоговорочной капитуляции Германии, раскатистые гудки паровозов прогремели по всей стране, став первым стихийным вестником долгожданного мира. Спустя 81 год этот звук остается символом памяти, единства и немеркнущей славы победителей.

