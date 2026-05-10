«Мое сердце снова раскололось»: Рудова тяжело переживает потерю питомца

Актриса Рудова сообщила о смерти любимой собаки, прожившей с ней 12 лет

Актриса Наталья Рудова поделилась в соцсетях личной и эмоциональной новостью — она сообщила о смерти своей собаки по кличке Мимисита. По словам звезды, питомец появился в ее жизни неожиданно, сообщает Super.ru .

Рудова взяла собаку из приюта, когда той было уже около шести лет. Актриса сразу почувствовала, что между ними возникла особая связь: Мимисита села рядом с ней и почти никогда не отходила.

«Ты стала моим другом», — написала Рудова.

Собаке было 18 лет, 12 из которых она прожила рядом с актрисой. Рудова призналась, что переживает тяжелую утрату и испытывает сильную боль.

«Мое сердце снова раскололось и остановилось. Невозможно передать всю тоску и боль», — добавила она.

Актриса поблагодарила питомца за проведенные вместе годы и попрощалась с ним теплыми словами, назвав собаку своим «хвостиком, хулиганской и маленькой девочкой».

