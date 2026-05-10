Змеиный патруль: в московском ЖК рептилия ползает по территории и кошмарит людей

Огромная змея ползает по двору одного из жилых комплексов в Москве. Люди допускают, что это чей-то питомец, сообщает « Москва 24 ».

Возможно, змея сбежала.

Рептилии первыми людей не атакуют. Однако могут наброситься, если на них по случайности наткнуться.

На опубликованном видео огромная змея ползает по асфальту во дворе. Затем она заползает в траву. Рядом ходят дети и взрослые.

