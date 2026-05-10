В Серпуховском театре показали спектакль «История забвению не подлежит»

В День Победы музыкально-драматический театр представил спектакль «История забвению не подлежит», который стал главным напоминанием о том, кто мы и кому обязаны жизнью и свободой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Постановка показала: войну выиграли не только танки и дивизии, но и строки, рожденные в окопах и блокадных квартирах.На мероприятии присутствовали депутат окружного Совета Юлия Громова, благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин и заместитель главы Мария Барышева. Спектакль стал живой памятью о тех, кто не вернулся. В нем звучали строки поэтов-фронтовиков: Павла Когана, Мусы Джалиля, Николая Майорова. Постановка рассказала о бойцах 60-й стрелковой дивизии, отстоявших Серпухов, о блокадном Ленинграде и ужасах концлагерей. Все это происходило под Седьмую симфонию Шостаковича.

«Пока мы помним тех, кто защищал, — мы живы. И когда сегодняшние молодые защитники читают строки военных лет как свои собственные, становится ясно: связь поколений не прервать.

Спасибо артистам и всем, кто создал этот спектакль. Память жива. А значит — мы непобедимы». — поделился глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

