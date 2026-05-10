В Норвегии школьник нашел древний меч викингов возрастом 1,3 тыс лет

Обычная учебная экскурсия в Норвегии обернулась важным археологическим открытием. Школьник Хенрик Мортведт обнаружил древний меч, принадлежавший воинам ранней эпохи викингов, сообщает Lenta со ссылкой на материал Ancient Origins.

Мальчик заметил фрагмент металла, выступающий из почвы, и рассказал об этом учителям. Те обратились к археологам.

Прибывшие на место специалисты подтвердили уникальность находки, идентифицировав предмет как редкий однолезвийный меч. По предварительным оценкам экспертов, возраст артефакта составляет около 1,3 тыс. лет.

Несмотря на столь внушительный срок пребывания в земле, оружие сохранилось в хорошем состоянии. Для детального анализа экземпляр был передан в Культурно-исторический музей Осло.

В апреле кладоискатели обнаружили в Норвегии на поле рекордное количество серебряных монет — почти три тысячи единиц. Власти Норвегии уже присвоили этим находкам статус событий мирового масштаба.

