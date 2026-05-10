Сотрудники подмосковного главка Росгвардии приняли участие в акции «Парад у дома ветерана»

В годовщину Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с Электростальским кадетским классом приняли участие во всероссийской патриотической акции «Парад у дома ветерана» в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Под руководством офицера Росгвардии учащиеся парадным строем прошли у дома Николая Дмитриевича Кондратьева. Помимо шествия, для 91-летнего фронтовика выступили представители общественных организаций с исполнением композиций военных лет.

Росгвардейцы в торжественной обстановке вручили ветерану ценные подарки и сувениры, а также пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Николай Кондратьев после призыва в армию принимал участие в Венгерских событиях. За проявленные мужество и отвагу ветеран неоднократно был отмечен государственными наградами. Его боевой путь и послевоенная жизнь служат ярким примером служения Родине для молодого поколения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.