Пропавший в Бангкоке москвич жаловался на голоса в голове после лекарства

В Бангкоке пропал 39-летний москвич Андрей. Вечером 1 мая он обратился в больницу с жалобами на приступ панкреатита, а позднее выяснилось, что у мужчины были голоса в голове, пишет Baza .

Через несколько часов после обращения в больницу мужчина написал родным, что после приема выписанного лекарства у него кружится голова и он слышит голоса. На следующий день Андрей перестал выходить на связь. Очевидцы рассказали, что видели, как он размахивался руками, разбил в таунхаусе стекло, порезался и сбежал. Его поиски продолжаются до сих пор.

Друзья Андрея смогли попасть в его номер в отеле. Все вещи и документы остались на месте. Родные пытались узнать в больнице, какой именно препарат выписал врач, но в предоставлении медкарты им отказали, сославшись на ошибку в документах.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В разработке — версия о побочном эффекте лекарственного средства.

