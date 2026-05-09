Россиянин пропал в Таиланде после посещения местного врача

29 апреля Андрей прилетел в Бангкок и остановился в хостеле на Кхаосан. По словам родных, у него были проблемы с пищеварением, из-за чего местная еда мужчине не подошла. 1 мая он обратился в больницу, где ему выписали обезболивающее. После приема лекарства Андрей перестал выходить на связь.

Предположительно, мужчина начал странно реагировать на лекарство: у него появились бред, галлюцинации и панические атаки. Люди, которые видели Андрея, сообщили, что он на мгновение пришел в себя, рассказал о своем состоянии и о том, что ему нужна помощь, а также о потере документов и денег. После этого он убежал.

Человека, похожего на Андрея, видели около посольства РФ, но это было в нерабочие дни, помощь получить не удалось. В последний раз его заметили в местном отделении полиции. В ближайшее время на поиск Андрея вылетят его родные. Сейчас в Бангкоке его уже разыскивают друзья и волонтеры.

