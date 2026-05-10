В Подмосковье росгвардейцы присоединились к патриотической акции «Лес Победы»

9 мая руководство, ветераны и многодетные семьи сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в патриотической акции «Лес Победы», посвященной сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе полковник полиции Артем Кошелев и исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.

На территории подмосковного главка Росгвардии росгвардейцы высадили молодые саженцы туи, которые со временем станут живым символом уважения к поколению победителей, стойкости и преемственности традиций.

Следуя примеру старших, деревья бережно и с особым вниманием высаживали и дети росгвардейцев.

Всем юным участникам были вручены памятные подарки, праздничная символика, флаги и георгиевские ленточки — как знак уважения к великой истории страны и сопричастности к важному событию — Дню Великой Победы.

Высаженные туи украсят территорию подмосковного главка Росгвардии и будут долгие годы встречать сотрудников и гостей Главного управления, символизируя память, которая продолжает жить не только в архивных строках, а в делах, традициях и людях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.