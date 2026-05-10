У писателей-иноагентов за границей начались проблемы с деньгами

Если в 2022–2023 годах Акунин* проводил десятки выступлений, то теперь у него остались редкие встречи в London Library — раз в пару месяцев. Новых книг он не выпускает, британскую фирму закрыл с убытком, а основанный им фонд True Russia ликвидировал. Кроме того, в России на него наложены штрафы, а счета жены арестованы на 6 миллионов рублей.

Михаил Зыгарь** в интервью Forbes признался, что его доходы в США рухнули. Осенью 2023 года он посетил 18 городов в Европе и США со своими читками-спектаклями, но ни одна из площадок не была заполнена полностью. В России Зыгарь** зарабатывал около 70 миллионов рублей в год, за границей — около 50–100 тысяч долларов (примерно 7 миллионов рублей). Владимир Сорокин*** в Берлине за два года провел около десятка встреч в небольших галереях, но даже маленькие площадки собираются не полностью.

82-летняя Людмила Улицкая**** в Германии почти исчезла из информационного поля. За последние два года у нее нет ни новых книг, ни выступлений. После истории с пранкерами издательство АСТ заморозило выплаты, российские библиотеки начали убирать ее книги, а продажи упали. Общая проблема всех эмигрировавших авторов в том, что без российского рынка прежних денег нет, а западная публика уже не так активно интересуется громкими именами из России.

* ** *** **** — признаны иноагентами в России.

