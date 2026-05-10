Скрытые ловушки: ледники Антарктиды таят быстрее расчетов ученых

Глубокие борозды на нижней стороне антарктических льдов работают как ловушки для теплых течений. Это может спровоцировать подъем уровня мирового океана значительно быстрее текущих прогнозов, пишет ScienceDaily со ссылкой на статью в журнале Nature Communicatios, сообщает РБК .

На примере шельфового ледника Фимбулисен исследователи доказали, что рельеф нижней поверхности льда не является статичным. Он активно управляет циркуляцией океана.

Длинные подледные каналы задерживают потоки прогретой воды, создавая локальные воронки. Это тепло не вымывается обратно в океан, а концентрируется в углублениях, вызывая интенсивное таяние в критических точках опоры ледника.

Ученые выяснили, что даже незначительный объем тепла в таких каналах запускает опасную обратную связь. По мере углубления борозд ледник истончается неравномерно.

Подобные процессы зафиксированы в Восточной Антарктиде. В прошлом регион считался наиболее устойчивым к глобальному потеплению.

