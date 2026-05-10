В Домодедове состоялась акция «Лучи Победы»

Сегодня на центральной площади города волонтеры Подмосковья и неравнодушные жители городского округа собрались, чтобы почтить память ветеранов всех войн. Несмотря на дождь, который мешал зажигать свечи, акция «Лучи Победы» все же состоялась.

Жители и волонтеры объединились ради общего дела. На акцию пришли как дети, так и пожилые люди, и объединяло их одно — любовь к Родине. На то, чтобы зажечь все 500 свечей, ушло около 40 минут. В ход шли спички и зажигалки.

Подготовка к акции заняла несколько дней. Сначала волонтеры выбирали изображение, которое станет основой композиции, после чего несколько раз репетировали расстановку свечей, чтобы добиться точного рисунка. Финальная композиция представляла собой Знамя Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.