Было мало околоплодных вод: ребенок Лерчек чуть не умер в утробе

На плановом УЗИ перед родами выяснилось, что у блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) мало околоплодных вод. После этого счет пошел на минуты, но ребенка удалось спасти от гибели, сообщает пресс-служба одной из столичных больниц, где рожала звезда.

Отзыв о родах в клинике оставила Лерчек и ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. Текст опубликовала клиника в своем аккаунте в соцсетях.

По словам пары, после обнаружения проблемы, врач Татьяна сразу повела Лерчек делать кесарево. Роды завершились успешно.

Затем Сквиччиарини взял ребенка на руки — он кричал и был здоров.

После родов Чекалиной провели дополнительное обследование. Оно включало МРТ, анализы и УЗИ. Доктора смогли обнаружить у блогерши рак.

У Лерчек четвертая стадия онкологии, сейчас она лечится от недуга.

