В Горетовской школе открыли «Парту героя» в память о выпускнике, погибшем в зоне СВО

В Горетовской школе 8 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию «Парты героя» в рамках Всероссийского образовательного проекта партии «Единая Россия». Памятное место создано в честь выпускника школы Игоря Ивановича Шишкина, погибшего при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

Торжественная церемония началась с выноса знамени и исполнения гимна Российской Федерации. Право открыть парту было предоставлено родным героя.

Игорь Шишкин родился 28 ноября 1969 года. С 1976 по 1986 год учился в Горетовской школе, активно участвовал в ее жизни, состоял в комсомоле. После окончания школы прошел курсы водителей, а затем связал жизнь с военной службой. Проходил службу в Советской армии, позже служил по сверхсрочному контракту начальником радистов, а с 1997 по 2001 год — в Можайском военкомате.

С декабря 2024 года Игорь Иванович находился в зоне проведения СВО. Он погиб 23 марта 2025 года в Луганской Народной Республике, до конца выполнив боевую задачу. Указом Президента РФ гвардии рядовой Шишкин посмертно награжден медалью Жукова.

На церемонии присутствовали дочь героя Анжелика, его сестры и внуки. Родственники поблагодарили организаторов и всех присутствующих за сохранение памяти об отце.

Почтить память выпускника пришли почетные гости — председатель Совета депутатов Василий Овчинников, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, депутаты муниципального Совета депутатов Надежда Камозина и Александр Паршин, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, а также социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Галина Юрьевна Аксенова выступила перед собравшимися с проникновенным стихотворением собственного сочинения, которое она недавно написала в память о погибших героях.

«Сейчас борьба идет в сердцах и головах юного поколения. Поэтому то, что сейчас в родной школе героя, будет его парта — особенно значимо. Герои никогда не умирают, герои живут в нашей памяти», — подчеркнул участник спецоперации, выпускник школы Александр Князев, призывая учеников помнить о подвигах земляков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.