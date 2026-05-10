Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области почтили память погибших в ВОВ

9 мая 2026 года на площади возле мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество», состоялся митинг-реквием. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе полковник полиции Артем Кошелев, представители администрации Реутова, ветераны службы и личный состав, сообщила пресс-служба ведомства.

Присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто стоял на защите Родины, трудился в тылу и приближал Великую Победу, и возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

Участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы, — это не только дань уважения героям прошлого, но и напоминание о высокой ответственности за будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.