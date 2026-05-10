В Краснодарском крае прошел смерч: стихия разрушила строения у дороги

В Краснодарском крае прошел смерч. Очевидцы сняли стихийное явление на видео — на кадрах видно, что вихрь воздуха закрутился над полем, сообщает SHOT .

Стихию заметили на трассе Армавир — Отрадная. Предварительно известно, что смерч снес крыши построек, которые находились возле дороги.

В некоторых районах Кубани также прошли грозы и выпал град. Информации о пострадавших пока не поступало.

Местным жителям напомнили, что в случае возникновения экстренной ситуации за помощью можно обратиться по короткому номеру «112».

