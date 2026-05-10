В Сергиевом Посаде зажглась «Свеча памяти»

Вечером 8 мая у мемориала Славы «Вечный огонь» прошла традиционная акция «Свеча памяти», но в этом году — по-особенному. Сотни огней сложились в орден Великой Отечественной войны — символ подвига миллионов людей, сражавшихся на фронте и работавших в тылу.

Акцию организовал молодежный центр «Атмосфера» при поддержке партии «Единая Россия». Участниками стали школьники, студенты, юнармейцы, «Волонтеры Победы», «Волонтеры Подмосковья», активисты «Молодой Гвардии» и, конечно, жители города.

Многие приходили семьями, с детьми — почтить своих героев.

«Это очень трогательная, красивая акция», — поделился впечатлениями житель города Юрий. — «Мы зажигаем свечи, возлагаем цветы, отдавая дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Огненный орден, созданный общими усилиями, стал живым напоминанием: память о подвиге нашего народа живет в каждом из нас. И передается из поколения в поколение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.