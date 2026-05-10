Дождь не помешал акции «Бессмертный полк» в Мадриде

10 мая в центре Мадрида прошла памятная акция «Бессмертный полк». Колонна сформировалась недалеко от музея Прадо и здания мэрии испанской столицы. Участники шествия несли портреты своих родственников — фронтовиков, тружеников тыла, детей войны и жертв нацизма. Несмотря на дождь, многие пришли семьями, с детьми и пожилыми родственниками, сообщает РИА Новости .

Организатор акции в Испании Виктория Самойлова рассказала, что в этом году прошел юбилейный «Бессмертный полк». Ей активно помогали различные испанские коллективы, в том числе антифашистские. Перед началом шествия организаторы раздали участникам георгиевские ленты, а также передали им точную копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом. По традиции это знамя несут в самом начале колонны.

Во время шествия по центру испанской столицы звучали песни военных лет и голос Юрия Левитана, который для многих участников остается одним из символов Победы. Его исторические сообщения разносились по улицам Мадрида, привлекая внимание прохожих. Жители города и туристы с интересом наблюдали за шествием, останавливались у колонны, рассматривали портреты, флаги и знамена.

В конце шествия состоялся короткий «Концерт Победы». По традиции участники акции вместе исполнили песню «День Победы». Безопасность акции обеспечивали сотрудники испанской полиции, а также волонтеры.

«Бессмертный полк» — общенародная акция в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Испания остается одной из самых активных стран Европы по числу и масштабу подобных мероприятий.

