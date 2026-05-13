Захарова посоветовала Зеленскому обратиться к гадалке Ермака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обратиться к гадалке Андрея Ермака. Она написала об этом в своем Telegram-канале .

Захарова иронично прокомментировала жалобу Зеленского на то, что одна из самых продолжительных массированных атак России на Украину пришлась на визит президента США Дональда Трампа в Китай. Дипломат предложила украинскому лидеру издать запрещающий указ, а также напомнила об услугах гадалки.

«Делов-то: парад в Москве „разрешил“, значит, и атаку с таким же успехом „отменит“. Да и „гадалка“ Ермака, которую нанимали для наведения порчи на антикоррупционные структуры, освободилась — может подшаманить», — отметила Захарова.

Ранее экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждал с гадалкой «порчу» для руководителей НАБУ и САП.

