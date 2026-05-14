Врачам не удалось спасти палец девочке, пострадавшей в детсаду Махачкалы

Ребенку, получившему травму стопы в детском саду Махачкалы, не смогли восстановить поврежденный палец. Об этом заявил оперировавший девочку врач-ортопед Ибрагим Евтемиров, сообщает РИА Новости .

По словам медика, отец ребенка предполагал, что палец был отрезан, однако характер травмы больше напоминал защемление. Восстановить палец не удалось.

В правоохранительных органах уточнили, что оторванный палец сотрудники детсада положили девочке в колготки. Он выпал уже дома, когда родители раздевали ребенка.

Сотрудники детсада, где произошел инцидент, не вызвали вовремя скорую помощь. На данный момент девочка выписана из больницы в удовлетворительном состоянии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.