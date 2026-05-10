«Хватит одной пробирки»: эксперт ВОЗ призвал ужесточить надзор за вирусами

Эксперт ВОЗ Демин предупредил о риске новой пандемии из-за утечек в лабораториях

Безопасность мировых научных центров, работающих с патогенами, требует немедленного усиления. Любая техническая ошибка или человеческий фактор могут спровоцировать очередную мировую вспышку, об этом в интервью радио Sputnik заявил эксперт ВОЗ Андрей Демин.

Специалист подчеркнул, что пренебрежение протоколами безопасности в местах хранения смертоносных вирусов чревато необратимыми последствиями для всей планеты. Он напомнил о колоссальных потерях от пандемии коронавируса, унесшей жизни порядка 20 млн человек.

Помимо этого, эксперт указал на необходимость превентивной подготовки к гипотетической «болезни Х». Ее потенциал может значительно превзойти разрушительность ковида.

При этом, по мнению представителя ВОЗ, будущая угроза вряд ли зародится на туристическом судне.

10 мая к берегам Тенерифе приплыл круизный лайнер MV Hondius. На нем у пассажиров нашли хантавирус.

