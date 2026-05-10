Как сейчас выглядит и чем занимается повзрослевший сын Орбакайте Дени Байсаров

Младшему сыну певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова — Дени — исполнилось 28 лет. В честь дня рождения Дени певица опубликовала редкое семейное фото, на котором позирует вместе с ним и своей дочерью Клавдией, сообщает StarHit .

«С днем рождения, сыночек», — лаконично подписала снимок Орбакайте. Подписчики отметили, как сильно возмужал и изменился сын артистки.

Дени появился на свет в отношениях Орбакайте и Байсарова, но рождение сына не помогло паре сохранить брак. Развод сопровождался длительными судебными разбирательствами: главным вопросом было то, с кем останется ребенок. История получила широкий резонанс и активно обсуждалась на федеральных каналах. Со временем стороны пришли к компромиссу — Дени стал проводить время и с матерью, и с отцом.

Младший внук певицы Аллы Пугачевой никогда не стремился к публичности. В России он учился в престижной школе, затем продолжил обучение за рубежом. Позже Дени пробовал себя в бизнесе — запускал проекты, связанные с организацией мероприятий. Личную жизнь он предпочитает держать в тайне, а слухи о романах с представительницами известных семей не комментирует.

В 2023 году стало известно, что Дени, вслед за старшим братом Никитой Пресняковым, перебрался в США. Бывшая домработница семьи Орбакайте Людмила Дороднова подтвердила эту информацию. По словам Дородновой, Орбакайте всегда ставила семью на первое место: например, в свободный день во время гастролей она летела в Москву не отдыхать, а чтобы быть с детьми.

Между детьми Орбакайте всегда были теплые отношения. Дороднова вспоминала, что Дени был особенно ласковым и трогательно любил младшую сестру Клавдию: постоянно носил ее на руках или на плечах.

