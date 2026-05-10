сегодня в 17:42

Злой рок: погибший ребенок не должен был ехать в автобусе под Омском

В дорожной аварии под Омском погиб ребенок, которого не должно было быть в автобусе. Школьник занял место другого мальчика, заменив его в спортивной команде, сообщает РЕН ТВ .

По данным журналистов, погибший мальчик изначально не планировал поездку — он заменил другого члена спортивной команды. Количество пострадавших в этой аварии выросло до 10 человек.

Кроме того, в аварии пострадала сотрудница, работающая с детьми и молодежью. Она сопровождала группу ребят в микроавтобусе «Газель».

По предварительной версии Госавтоинспекции, авария произошла из-за выезда школьного автобуса на полосу для встречного движения.

По данному факту уже возбуждено уголовное производство, сообщили в Следственном комитете России.

