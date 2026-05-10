Трагедия на трассе в Омской области: в ДТП с детским автобусом погиб ребенок
На дороге в сторону Тюкалинска в Омской области в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с детьми. Один из них погиб, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.
Пострадавшим в ДТП оказывают медицинскую и психологическую помощь.
По данным «112», несовершеннолетние ехали домой с турнира по футболу. В «ГАЗели» были восемь детей.
Дети ехали в родную деревню. Автобус столкнулся с грузовиком. Семь детей находятся в больнице.
На опубликованном фото автобус вылетел в кювет. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.
