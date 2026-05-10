Двое мужчин домогались малолетней пассажирки прямо на станции метро «Таганская»

На станции «Таганская» в Москве мужчины окружили школьницу и приставали к ней

На станции московского метро «Таганская» в Москве двое мужчин домогались несовершеннолетней пассажирки, один из них касался груди девочки, а второй — бедра, сообщает «Осторожно, Москва» .

Предварительно известно, что Александр М. и Дмитрий С. подошли к девочке познакомиться, но она отказала. Тогда мужчины начали преследовать жертву. Они окружили ее в пространстве между двумя колоннами, так что она не могла пройти. После этого один из них потрогал школьницу за грудь, второй — за бедро.

По данным журналистов, Александр женат, имеет ребенка и работает таксистом. Дмитрий официально не трудоустроен. Потерпевшая рассказала родителям о произошедшем, и они обратились в полицию.

В суде мужчины не признали вину и не раскаялись. Дмитрий заявил, что их целью было только знакомство. Александр вообще не вспомнил, что домогался несовершеннолетней. Суд назначил обоим по 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Уголовное дело на данный момент возбуждать не стали.

