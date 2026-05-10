Блогера Николая Василенко внесли в базу «Миротворец»

Украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу российского блогера и ресторатора Николая Василенко. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС .

На Украине Василенко обвинили в публичной поддержке России, «финансировании и снабжении» российских войск, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Основанием стало то, что Василенко купил внедорожник для бойцов СВО.

Личные данные уроженца украинского города Винница появились на сайте 10 мая. Сам Василенко пока не комментировал свое внесение в базу.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранные нелегальным путем личные данные людей — журналистов, артистов, спортсменов, политиков и других лиц, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную реакцию авторов ресурса. В базу неоднократно попадали даже несовершеннолетние.

В Генпрокуратуре РФ ранее заявляли, что сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов. Там же отметили, что «Миротворец» представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.

Николай Василенко — ростовский бизнесмен и блогер, который стал очень популярным в 2024 году благодаря своему позитивному контенту. Он быстро набрал более 500 тысяч подписчиков.

Василенко снимает ролики по пути на работу, часто прямо из машины. Он призывает подписчиков улыбаться, восхищается погодой и читает стихи. Его узнаваемый стиль — массивные очки, платочки на шее, стильные костюмы и галстуки. В сети его прозвали «Лавандовым рафом» за успокаивающий контент, «Человеком‑Rolls‑Royce» за элегантность и статус, а также «Бутылочкой валерьянки» — пользователи говорят, что его видео действуют умиротворяюще.

