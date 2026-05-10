«Будет дочь»: Мария Погребняк намекнула на пятую беременность
Известная блогерша Мария Погребняк спровоцировала волну слухов о скором расширении семьи. Она поделилась с подписчиками предсказанием о рождении пятого ребенка, сообщает Super.
37-летняя Погребняк уже воспитывает четверых сыновей. Она заявила, что ей пообещали пополнение в семье.
«Мне сказали, что у меня будет пятый ребенок — дочь», — отметила блогер.
По словам Марии, автор прогноза «ни разу не ошибался».
В августе 2024 года Погребняк поженилась с предпринимателем Игорем Головинским. Спустя месяц у супругов родился общий сын Владимир.
Мария на протяжении 19 лет состояла в браке с футболистом Павлом Погребняком, от которого родила троих старших детей. Они мирно развелись в 2023 году.
