Экс-генпрокурор Польши Збигнев Зебро замечен в США: его ищет Варшава

Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, ранее скрывавшийся в Венгрии, сменил место пребывания. Его заметили на территории США, заявил в эфире национального телевидения действующий генпрокурор республики Валдемар Журек, сообщает РИА Новости .

Факт перемещения мужчины подтвердил и телеканал TVN. Он опубликовал фотографии Зебро, сделанные в аэропорту Ньюарка, американского штата Нью-Джерси.

В прошлом экс-чиновник, покинувший Польшу на фоне финансового скандала, получил политическое убежище в Венгрии. В своей стране мужчина арестован заочно и объявлен в международный розыск по ряду серьезных статей, включая руководство организованным преступным сообществом и присвоение средств.

Национальная прокуратура Польши уже отреагировала на перемещение фигуранта, заявив о намерении задействовать все международные правовые механизмы для его задержания и депортации. Несмотря на наличие у Зебро венгерской защиты, польские власти подчеркнули, что его текущая геолокация не изменит решимости следствия доставить экс-министра в суд для предъявления официальных обвинений.

