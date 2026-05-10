Смерть на курорте: в санатории Башкирии на ингаляции погибла мать двоих детей

Резонансное судебное разбирательство идет в Республике Башкортостан после гибели женщины в одном из местных санаториев. Сеанс ингаляции привел к летальному исходу, сообщает kp.ru со ссылкой на канал «Честный репортаж».

Семья с двумя детьми приехала в санаторий на отдых, заранее оформив все необходимые медицинские документы. По словам родственников, перед поездкой женщина прошла осмотр в поликлинике, и врачи не нашли никаких противопоказаний для оздоровления.

Однако уже на второй день пребывания в санатории пациентке резко стало плохо прямо во время процедуры. По предварительным данным, причиной смерти стал анафилактический шок — молниеносная аллергическая реакция.

Несмотря на попытки штатных медиков оказать экстренную помощь, спасти женщину не удалось. Идет суд.

