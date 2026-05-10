Суд впервые признал число «1312» символикой экстремистской организации
Тушинский суд Москвы оштрафовал двоих болельщиков «Спартака» на тысячу рублей каждого за татуировку с числом «1312», сообщает «Осторожно, новости».
Предварительно известно, что мужчин доставили в отдел полиции вечером после матча «Спартак» — ЦСКА. При осмотре у них обнаружили татуировки на ногах.
В этот раз сотрудники центра «Э» впервые связали число «1312», которое часто используется как символ лозунга ACAB (All Cops Are Bastards) — «все копы — сволочи», с запрещенной в России в 2017 году самарской организацией «Тойс»*.
По версии силовиков, именно экстремисты из этой группы использовали данный лозунг. Ранее суды не связывали число ни с какой конкретной организацией. Оба мужчины вину признали.
Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
* Внесена в перечнь организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
