Суд впервые признал число «1312» символикой экстремистской организации

Тушинский суд Москвы оштрафовал двоих болельщиков «Спартака» на тысячу рублей каждого за татуировку с числом «1312», сообщает «Осторожно, новости» .

Предварительно известно, что мужчин доставили в отдел полиции вечером после матча «Спартак» — ЦСКА. При осмотре у них обнаружили татуировки на ногах.

В этот раз сотрудники центра «Э» впервые связали число «1312», которое часто используется как символ лозунга ACAB (All Cops Are Bastards) — «все копы — сволочи», с запрещенной в России в 2017 году самарской организацией «Тойс»*.

По версии силовиков, именно экстремисты из этой группы использовали данный лозунг. Ранее суды не связывали число ни с какой конкретной организацией. Оба мужчины вину признали.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

* Внесена в перечнь организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.