В День Победы под Волгоградом вандалы избили прохожего за замечание

В городе-спутнике Волгограда Волжском в День Победы избили прохожего, сделавшего замечание вандалам. Видео с камер наблюдения распространилось в соцсетях, злоумышленников уже ищут, сообщает V1.RU .

Происшествие случилось 9 мая напротив дома на улице Пушкина, 32А. Предварительно известно, что пострадавший сделал замечание людям, которые уничтожали палисадник во дворе. Это и стало поводом для нападения.

Один из местных жителей опознал на видео ранее судимого рецидивиста, проживающего неподалеку. По его словам, нападавшие похожи на людей из табора, живущих в общежитиях рядом. Один из них недавно освободился из колонии для малолетних.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что заявление зарегистрировано. Нападавших разыскивают, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

