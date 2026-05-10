В пригороде Токио распылили химикат в поезде — пострадали более 13 человек

В пригороде Токио на станции Кавасаки неизвестный распылил химическое вещество в вагоне поезда. В результате происшествия пострадали более 13 человек, сообщает SHOT .

После того как неизвестный распылил химическое вещество, пассажирам резко стало плохо: они начали сильно кашлять и задыхаться, появилось обильное слезотечение. На место происшествия прибыло более 20 машин скорой помощи. Трех человек госпитализировали — мужчину, его жену и их годовалую дочь. Информации о наличии российских туристов среди пострадавших пока нет.

Сотрудники химических служб проводят на станции обработку. Движение на одной из линий метро приостановлено. Полиция разыскивает человека, распылившего неизвестное вещество.

Кавасаки находится в пригороде Токио и популярен среди туристов благодаря старинным буддийским храмам. Для Японии подобные инциденты имеют особую значимость — 20 марта 1995 года секта «Аум Синрике»* совершила газовую атаку в токийском метро: тогда погибли 13 человек, а пострадали тысячи.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.