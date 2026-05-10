В РПЦ заявили, что популярность священников у девушек непорочна

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что популярность священников у девушек сама по себе не является порочной. Об этом рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, священнослужители всячески избегают того, чтобы вызывать соблазны, пишет SHOT .

Кипшидзе подчеркнул, что священники в первую очередь — люди в сане, поэтому в любом образе в интернете необходимо соблюдать правила приличия. Большинство священников-блогеров готовы корректировать свои подходы к ведению соцсетей. Главная цель — привести человека к Богу, а не развлечь. По мнению представителя РПЦ, сегодняшние короткие видео священников можно сравнить с книгопечатанием — оно тоже когда-то было важнейшим инструментом миссионерской деятельности.

Зампред Синодального отдела подтвердил, что во многих приходах наблюдается рост числа молодых прихожан, которые приходят в церковь после просмотра блогов священников. Эти люди хотят попробовать быть христианами в реальной жизни.

Для помощи пастырям в создании контента, который не смущает и не соблазняет подписчиков, в Церкви создали совет священников-блогеров. Там служители обмениваются опытом и разрабатывают этические правила поведения в соцсетях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.