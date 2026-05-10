Жительница России, 26-летняя Ирина Самородова, рассказала, как хейт в соцсетях спас ей жизнь. Девушка вела блог о похудении и сначала пыталась сбросить вес с помощью препаратов под наблюдением эндокринолога, а затем решилась на операцию по урезанию желудка, но хейтеры указали ей на странность в шее, что в итоге спасло ей жизнь, сообщает Baza .

При весе 111 килограммов у девушки из-за проблем с гормонами всегда была толстая шея, но она не обращала на это внимания. Когда лишние килограммы начали уходить, девушка заметила, что худеет все, кроме шеи. Это заметили и подписчики — под фото и видео девушки стали появляться колкие комментарии.

Несмотря на то, что девушка сдавала все анализы в начале похудения и перед операцией, под давлением хейта она решила провериться еще раз. УЗИ показало увеличение щитовидной железы и множественные новообразования в эндокринном органе.

Теперь россиянка сдала новые анализы, чтобы врачи определили, нужно ли будет делать операцию. Девушка поблагодарила хейтеров — их жестокие замечания в итоге привлекли ее внимание к серьезной проблеме.

