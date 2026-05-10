Кремль назвал условие для выхода из тупика в переговорах по Украине

Ушаков: в Киеве осознают, что рано или поздно выведут солдат из Донбасса

Урегулирование украинского конфликта останется в тупике даже после десятков раундов переговоров, если Киев не начнет вывод своих войск с территории Донбасса. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что без этого ключевого шага любые дипломатические усилия будут топтаться на одном месте. Украинские власти уже осознают необходимость такого решения и понимают, что рано или поздно им придется вывести свои подразделения из региона.

Вывод ВСУ из Донбасса является одним из базовых условий Москвы для начала реального мирного процесса.

Ранее российский президент Владимир Путин сказал, что готов провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленский не только в Москве, но и на территории третьего государства. Но исключительно если будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.