«Сказали, он счастливчик»: под Екатеринбургом альпинист скончался после операции

Плановая операция по удалению полипа в кишечнике обернулась трагедией для семьи 74-летнего жителя Екатеринбурга Леонида Машонкина. Он скончался в реанимации из-за последствий врачебной ошибки, сообщает портал E1.ru со ссылкой на дочь погибшего Ксению.

Проблемы начались в частной больнице в Верхней Пышме. Туда активный и крепкий мужчина, увлекавшийся альпинизмом, пришел на процедуру, после которой его должны были выписать уже на следующий день. Однако во время манипуляций врач повредил стенку кишечника.

По словам близких, во время экстренной повторной операции по устранению перфорации ситуация усугубилась. Возможно, была задета селезенка, и ее пришлось удалить. Несмотря на тяжелое состояние, врачи показывали Машонкина студентам, называя его «счастливчиком».

После вмешательства страховой компании и жалоб в Минздрав пациента перевели в больницу в Екатеринбург, однако время было упущено — у мужчины отказали почки и развился сепсис. Спустя две недели борьбы за жизнь Машонкин скончался. Это произошло в сентябре 2023 года.

