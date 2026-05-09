сегодня в 23:58

Путин допустил встречу с Зеленским в третьей стране для подписания договора

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране, однако исключительно для подписания договора, сообщает ТАСС .

Российский лидер пояснил, что такая встреча возможна только при условии достижения окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на длительную историческую перспективу.

«Это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры», — отметил Путин.

Ранее президент России заявил, что, по его мнению, в настоящее время ситуация движется к завершению украинского конфликта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.