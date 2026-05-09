Путин заявил, что дело идет к завершению украинского конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, в настоящее время ситуация движется к завершению украинского конфликта, сообщает ТАСС .

«Я думаю, что дело идет к завершению», — отметил Путин в разговоре с журналистами.

При этом российский лидер обратил внимание, что западные политики «начали раскручивать противостояние с Россией». Он пояснил, что изначально они ждали поражения РФ и крушения ее государственности, а потом застряли в этой «колее».

Путин добавил, что среди западных элит есть умные люди, которые понимают суть происходящего.

«Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран», — добавил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что Минобороны РФ пока не докладывало о провокациях с украинской стороны в День Победы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.