Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники

Президент заявил, что решение не демонстрировать военную технику на параде Победы связано с соображениями безопасности, а также с необходимостью окончательного разгрома противника в рамках специальной военной операции.

«Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображению безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», — отметил Путин в ходе беседы с журналистами.

Президент также подчеркнул, что это решение было принято до провокационных заявлений Киева, в частности, до угроз Владимира Зеленского отправить беспилотники на Москву в день праздника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.