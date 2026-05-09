Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Президент России Владимир Путин объяснил отсутствие военной техники на параде Победы. Он назвал несколько причин такого решения, сообщает ТАСС.
Президент заявил, что решение не демонстрировать военную технику на параде Победы связано с соображениями безопасности, а также с необходимостью окончательного разгрома противника в рамках специальной военной операции.
«Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображению безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», — отметил Путин в ходе беседы с журналистами.
Президент также подчеркнул, что это решение было принято до провокационных заявлений Киева, в частности, до угроз Владимира Зеленского отправить беспилотники на Москву в день праздника.
