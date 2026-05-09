Путин заявил, что конфликт вокруг Ирана ставит в сложное положение Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт вокруг Ирана создает сложную ситуацию для Москвы, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства пояснил, что Россия находится в непростой позиции из-за того, что поддерживает добрые отношения с Тегераном и одновременно дружественные со странами Персидского залива.

«И нас это ставит в сложное положение, потому что у нас с Ираном добрые отношения и со странами Персидского залива дружеские отношения без всякого преувеличения», — отметил Путин.

Ранее президент России заявил, что, по его мнению, в настоящее время ситуация движется к завершению украинского конфликта.

