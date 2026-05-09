В Москве отменили праздничный салют 9 мая

В Москве не запускали салют в честь Дня Победы. Во многих других городах он состоялся, сообщает « Осторожно, новости ».

В частности, фейерверки 9 мая прогремели в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и других российских городах.

Как сообщает «Москва главное», салют в столице отменили в последний момент. Он состоялся лишь в Подмосковье над Соборной площадью у Главного храма Вооруженных сил России.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил отсутствие военной техники на параде Победы.

