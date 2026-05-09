Путин: Минобороны пока не докладывало о провокациях со стороны Украины в День Победы

Минобороны РФ пока не докладывало о каких-либо провокациях с украинской стороны в День Победы, сообщил президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с мировыми лидерами после парада Победы.

Он уточнил, что «скоро вернется на рабочее место и получит доклад от военных».

По словам Путина, Россия обсуждала с КНР, Индией, США и другими странами последствия возможных атак Киева на 9 Мая и ответных ударов РФ. Россия предупредила зарубежных партнеров о возможных последствиях ответного ракетного удара по Киеву, подчеркнул президент.

«У России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ Москвы на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому», — заявил глава государства.

