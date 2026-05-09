Жителям Подмосковья напомнили о местах, где запрещено запускать фейерверки

Пиротехника — зона повышенной опасности, которая требует повышенного внимания и строгого соблюдения мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

«Приобретайте пиротехнику только в официальных точках продаж. Проверьте срок годности, наличие сертификата и целостность упаковки», — говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья напомнили, что запускать фейерверки можно только на открытых площадках (стадионы, пустыри, береговые линии); на безопасном расстоянии от зданий — не менее 50 метров (для мощных батарей — до 100 метров), а также вдали от линий электропередач, деревьев и автотранспорта.

При этом запрещено запускать пиротехнику на балконах, лоджиях и крышах домов; вблизи мест массового скопления людей и в ветреную погоду.

Кроме того, категорически запрещается: разбирать или переделывать пиротехнические изделия; направлять фейерверки в сторону людей, животных, окон и домов; запускать салюты детям и лицам в состоянии алкогольного опьянения.



