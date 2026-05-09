Заблудившегося российского блогера-туриста спасли в горах Гватемалы

24-летний блогер отправился в поход на вулкан Фуэго, после чего решил покорить еще одну вершину — Акатенанго высотой почти 4 км. Он позволяет с близкого и безопасного расстояния наблюдать за «вулканом огня», который извергается каждые 15 минут. Однако россиянин выбрал неверный маршрут, отклонился от дороги и заблудился в лесной чаще. У него не оказалось ни еды, ни воды.

По словам туриста, затем него пошла кровь из носа, начала кружиться голова. Сил на обратную дорогу совсем не осталось, а до ближайшего города около 4 часов пути. Парню удалось связаться со службой спасения и сообщить, что он потерялся. После этого блогер 3,5 часа блуждал до приезда служб. Медики осмотрели парня и помогли ему. Затем его отвезли в отель.

Однако на этом приключения россиянина не закончились. Блогер не успел на рейс, ему пришлось лететь другим бортом. Но самолет экстренно сел в Доминикане из-за того, что пассажиру стало плохо. Турист был вынужден 5 часов ждать следующего вылета. Затем задержали пересадочные рейсы. В итоге блогер добрался до Москвы лишь спустя двое суток после своего спасения.

