В Ивангороде растянули огромный советский флаг на границе с эстонской Нарвой

В Ивангороде Ленинградской области растянули огромный советский флаг на границе с эстонской Нарвой. В Прибалтике все празднования Дня Победы под строгим запретом, сообщает Mash .

Сегодня Ивангород получил звание «Город воинской доблести». При этом в Эстонии отмечают новый праздник — День Европы. Несмотря на абсурдные меры эстонских властей, жители собрались у городских стен, чтобы с другого берега реки посмотреть парад и концерт.

Спецслужбы продолжают дежурить на территории Нарвы, а на российской стороне выступают такие звезды, как Татьяна Буланова, Юрий Лоза и группа «Любэ». Музыка, доносящаяся со сцены, слышна далеко за пределами сцены.

Экраны с трансляцией парада Победы на Красной площади, военными фильмами и праздничным концертом в Ивангороде ставят с 2023 года.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.