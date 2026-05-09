Сотни туристов застряли в огромной пробке на Верхнем Ларсе

Сотни туристов застряли на контрольно-пропускном пункте (КПП) в сторону России в Верхнем Ларсе из-за огромной пробки. Автобусы, грузовики и легковушки стоят более 5 часов, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как перед российской границей образовалась большая пробка. В ожидании люди повыходили из автомобилей и автобусов на улицу.

По словам туристов, границу со стороны Армении и Грузии они прошли очень быстро, а вот на въезде в Россию скопилась огромная пробка. Очередь двигается очень медленно, машины растянулись на несколько километров.

По предварительным данным, затор связан с усилением досмотровых мероприятий и увеличившимся потоком туристов в долгие выходные.

