Израиль развернул в Ираке секретную военную базу перед конфликтом с Ираном

Израиль создал в Ираке тайную военную базу еще до начала военного конфликта с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным СМИ, объект использовался как логистический хаб для израильских ВВС. Там также размещались спецназ и поисково-спасательные группы на случай, если израильские самолеты будут сбиты в ходе боев. Когда американский истребитель F-15 потерпел крушение над Ираном, Израиль предложил помощь. Хотя пилотов эвакуировали американские военные своими силами, израильтяне в это время наносили авиаудары для обеспечения безопасности спасательной операции.

В начале марта базу едва не раскрыли: местный житель заметил необычную военную активность. Иракские военные отправились на разведку, но были атакованы. Позже власти Ирака направили дополнительные силы, которые обнаружили признаки возможного присутствия воинского контингента.

Временные объекты перед операциями создают и Соединенные Штаты. Подобный пункт был развернут в Иране при эвакуации американских пилотов в начале апреля.

