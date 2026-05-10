В ВОЗ заявили, что для эвакуации пассажиров судна с хантавирусом нужно 10 рейсов

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что для эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса Андес, потребуется 10 авиарейсов, сообщает ТАСС .

На судне все еще находятся около 150 пассажиров и членов экипажа.

По словам главы ВОЗ, организация вместе с испанскими властями сделает «все, чтобы операция прошла успешно». Он рассказал, что ожидается много вывозных рейсов: около шести — для стран Евросоюза и около четырех — для государств, не входящих в ЕС.

Путешественники будут эвакуированы в свои страны.

